Twitter lança advertência sobre mensagem de líder populista holandês contra vacinas

O líder do partido populista holandês Fórum pela Democracia (FvD), Thierry Baudet, recebeu nesta segunda-feira uma advertência do Twitter sobre uma de suas mensagens publicadas nessa rede social.



"Que fique claro: não irei ABSOLUTAMENTE me vacinar contra o coronavírus. O risco desse vírus é, para mim, sem importância", publicou, assinalando que não é contra as vacinas em geral, e sim apenas no caso da Covid-19. "Os efeitos colaterais são fortes e o efeito a longo prazo sobre o sistema imunológico é completamente desconhecido."



"Essa mensagem é enganosa", replicou o Twitter no tuíte de Baudet, advertindo os usuários da rede social. "Descubra por que as autoridades de saúde oficiais consideram as vacinas contra a Covid-19 seguras para a maioria das pessoas", acrescentou, inserindo um link explicativo em que destaca a segurança das vacinas, e desativando a opção de compartilhamento das mensagens do político. Muitos usuários, no entanto, copiaram o tuíte e o divulgaram em suas contas.



A grande maioria dos partidos faz uma campanha virtual para as eleições legislativas da próxima semana. Thierry Baudet e seu partido, no entanto, mantiveram a campanha nas ruas. No mês passado, a promotoria holandesa ordenou a investigação de um ato organizado por Baudet em que foram violadas medidas sanitárias contra a Covid-19, segundo a imprensa local.