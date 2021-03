Irã: acordo nuclear multilateral ainda precisa ser completamente cumprido

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, afirmou no Twitter que o chamado Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA, na sigla em inglês) foi implementado apenas por seu país. Segundo ele, os Estados Unidos e os demais envolvidos precisam ainda cumprir seus compromissos, nessa iniciativa.



Os EUA abandonaram o pacto multilateral em 2018, sob o governo do presidente Donald Trump, que voltou a impor sanções contra Teerã. Zarif afirmou nesta terça-feira, 9, que o plano traz já em seu nome a palavra "abrangente", mas nunca foi implementado em sua totalidade. O regime iraniano tem dado passos para abandonar o acordo, enquanto pressiona os demais países a ceder em alguns pontos, como maior apoio econômico à nação persa.