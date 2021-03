Comunidade negra britânica reage a entrevista de Meghan e Harry

O casamento da americana divorciada e mestiça Meghan Markle com o príncipe Harry despertou em 2018 a esperança de uma modernização da monarquia britânica. Mas as acusações de racismo, que a rainha Elizabeth II prometeu levar a sério, enfureceram muitos membros da comunidade negra britânica.



Confira a seguir alguns depoimentos colhidos pela AFP em Brixton, bairro popular do sul de Londres onde muitos entrevistados preferiram não se identificar com o nome completo.



- David Perry -



"Disse ao meu filho: você sabe que a monarquia, os reis e rainhas desses países discriminaram durante séculos, saquearam outros países, colonizaram".



"Não disfarcemos o fato de que (o racismo) nunca poderá ser totalmente erradicado e quem pensar isso, tanto esta monarquia quanto na sociedade, é um bobo".



"O que faz é lançar luz ao que acontece no mundo. E este ano tem sido um ano traumático".



"Tudo veio à tona (...) Vejam Trump, vejam o Brexit, tudo o que as pessoas pensavam que estava sob a superfície, mas que na verdade continuava ali, agora está exposto".



- "Rroutes" -



"Continuo sendo eu mesma uma mestiça, tenho observado Meghan desde o começo, assim como a maioria dos membros da nossa comunidade: negros, brancos e indiferentes".



"Assim, não fiquei totalmente surpresa com a entrevista, fico feliz de que a verdade tenha vindo à tona e acho que demorou tempo demais".



- "Ras" -



"Esta acusação não vem de uma pessoa de fora. O que é muito interessante é que esta acusação, ao contrário, vem de um deles".



"Do meu ponto de vista, não estão me dizendo nada que já não saiba. Porque tenho visto estas coisas durante muito tempo. O colonialismo é racismo".



- Mercy -



"Nasci aqui e a Inglaterra é um país institucionalmente racista, queiram ou não aceitá-lo ou admiti-lo. Ou talvez seja preciso ser de uma determinada raça para ver o racismo, não sei".



"Mas acho que é muito triste que apareça assim. (Meghan) é mestiça, é uma mulher negra... Se não foi um problema para ele se casar com ela, por que sua descendência seria?".