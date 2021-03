Israel confirma investigações para encontrar restos do espião Eli Cohen

Israel trabalha para encontrar e recuperar os restos mortais do espião Eli Cohen, em cuja história foi baseada uma minissérie de sucesso da Netflix, confirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta terça-feira.



Interpretado pelo ator Sacha Baron Cohen na série "O Espião", Eli Cohen é visto como um herói em Israel desde que foi enforcado em praça pública na Síria em 1965, após se infiltrar nos círculos do poder em Damasco.



No verão de 2018, os serviços secretos israelenses confirmaram que, numa operação especial num "país inimigo", foi recuperado o relógio usado por Eli Cohen e que fazia parte de sua "falsa identidade árabe". Nas últimas semanas, surgiram informações sobre negociações entre Israel e a Rússia, país próximo ao regime sírio, a respeito do retorno a Israel de outros objetos pessoais e até mesmo dos restos mortais do espião.



Questionado pela rede internacional I24 News de Tel-Aviv sobre se "esforços" estão sendo feitos para encontrar os restos mortais de Eli Cohen, Netanyahu disse ser verdade. "Estou determinado a trazer todos os nossos soldados mortos em combate (...) Trouxemos os restos mortais de Zachary Baumel (dado como desaparecido em 1982) para Israel graças aos meus contatos privilegiados com o presidente russo, Vladimir Putin", acrescentou. "E continuamos trabalhando em Eli Cohen."



"Acredito que minha relação pessoal com Vladimir Putin é uma questão estratégica importante para Israel", disse Netanyahu, em campanha para as eleições legislativas de 23 de março.



De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido, "as forças russas trabalharam em fevereiro para exumar túmulos no campo de refugiados palestinos de Yarmuk, ao sul de Damasco, em busca dos restos mortais de dois soldados israelenses e do famoso espião Eli Cohen".



NETFLIX