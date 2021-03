Quase 11.000 órfãos por covid-19 receberão uma pensão no Peru

Quase 11.000 menores no Peru que ficaram órfãos de pai ou mãe devido à covid-19 receberão uma pensão mensal equivalente a cerca de US$ 55 nas próximas semanas, informou o governo.



"Foi aprovado o regulamento da lei que estabelece que seja concedida assistência econômica a cerca de 10.900 menores que perderam os pais" por conta da covid, afirmou a ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social, Silvana Vargas.



Os pagamentos aos primeiros beneficiários serão efetuados quando o registo e a avaliação terminarem em cerca de 20 dias, estimaram as autoridades nesta terça-feira.



"O Ministério da Mulher e das Populações Vulneráveis começará em breve a entrega das primeiras pensões", disse Vargas.



A ministra explicou que a pensão de 200 soles (cerca de 55 dólares) por mês será atribuída a quem cuida de menores que sofreram a perda de um ou de ambos os pais.



"Será uma pensão por pessoa, ou seja, se houver mais de um menor na casa, cada um dos filhos terá direito a uma pensão", detalhou.



Os beneficiários receberão ajuda financeira até completarem 18 anos.



A pensão para órfãos havia sido anunciada em 28 de julho pelo então presidente Martín Vizcarra, durante mensagem à nação.



"Este vírus deixou muitas famílias de luto, mas acima de tudo órfãos, muitas crianças que hoje estão sob a proteção de seus tios, avós ou parentes próximos. Ninguém pode fechar os olhos para essa triste realidade", disse Vizcarra.



Com 33 milhões de habitantes, o Peru acumula mais de 1,3 milhão de infecções por covid-19 e ultrapassa 47.800 mortes.