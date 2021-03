Emirados receberá este ano o mais importante exercício nuclear da AIEA

Os Emirados Árabes Unidos receberão este ano o mais complexo exercício da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), cujo objetivo é constatar a capacidade de resposta diante de uma emergência nuclear grave, disse um funcionário emirati nesta terça-feira (9) à AFP.



O exercício que se realiza a cada três a cinco anos durará 36 horas e será executado na usina nuclear de Barakah, sobre a costa do Golfo, localizada ao oeste de Abu Dhabi.



"No último trimestre deste ano, os Emirados Árabes Unidos receberão um exercício de emergência internacional da AIEA denominado ConvEx-3", disse à AFP o representante permanente desse país na agência, Hamad Al-Kaabi.



"Permite a participação de mais de 170 países, incluindo alguns da região", acrescentou.



O ConvEx-3 é o exercício de emergência de maior nível da AIEA. Seu objetivo é avaliar as medidas de resposta de emergência e dos meios de ação estabelecidos para enfrentar uma emergência nuclear ou radiológica grave durante vários dias, independente da causa, de acordo com o órgão da ONU.



Os Emirados basearam sua riqueza no petróleo, mas estão gastando bilhões de dólares para diversificar suas fontes de energia, com o objetivo de satisfazer 50% de suas necessidades para 2050.



A usina de Barakah, a primeira do mundo árabe, começou a funcionar em agosto com o lançamento do primeiro de seus quatro reatores, que produzirão 5.600 megawatts.