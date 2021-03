John Kerry pede que Bruxelas e Washington reforcem cooperação pelo clima

O enviado dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, alertou nesta terça-feira (9) que Bruxelas e Washington devem retomar seus esforços conjuntos para combater a mudança climática antes que o dano seja irreversível.



Presente em Bruxelas para suas primeiras negociações diretas com funcionários da UE desde a mudança de governo em Washington, Kerry alertou: "Estamos enfrentando uma crise extraordinária".



Como secretário de Estado durante o governo do ex-presidente Barack Obama, Kerry trabalhou com as capitais da UE para construir o Acordo de Paris sobre o clima de 2015.



No entanto, o sucessor de Obama, Donald Trump, se retirou do acordo.



Agora, com Joe Biden na Casa Branca, Kerry retornou ao governo como enviado para questões climáticas, e o Reino Unido organizará uma nova reunião da ONU em Glasgow em novembro para renovar os esforços mundiais sobre o assunto.



"Vim para renovar as negociações com nossos amigos na Europa sobre nossa cooperação sobre o clima, que foi extraordinária no período anterior [ao acordo de] Paris. Agora, terá que ser ainda mais forte", disse.



Kerry foi recebido pelo vice-presidente da UE, Frans Timmermans, que lidera o plano de crescimento - denominado Green Deal - de Bruxelas, e que disse que a visita comprovou que os americanos "voltaram. Estão de volta em Paris".



Kerry tem na agenda um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Vamos trabalhar juntos para que [a conferência climática da ONU programada para novembro em] Glasgow seja um sucesso", disse Timmermans.



"Estou convencido de que quando Estados Unidos e Europa trabalham juntos, podemos mover montanhas e garantir um clima em que nossos filhos e netos possam viver", acrescentou.