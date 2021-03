Cinco pessoas condenadas à prisão perpétua na Turquia por assassinato de embaixador russo

Um tribunal turco condenou cinco homens à prisão perpétua nesta terça-feira(9) pelo assassinato do embaixador russo Andrei Karlov em Ancara em 2016, informou a mídia.



Outros sete réus foram condenados a penas de prisão por "pertencer a uma organização terrorista" e seis foram absolvidos no âmbito do mesmo processo, aberto em janeiro de 2019, de acordo com a mídia.



Karlov foi morto em 19 de dezembro de 2016 por um policial turco, de folga naquele dia, durante a abertura de uma exposição no centro da capital turca.



O assassino, Mevlut Mert Altintas, alegou que agiu para vingar a situação em Aleppo, a cidade do norte da Síria prestes a ser totalmente tomada pelo regime sírio com o apoio de Moscou.



Os condenados foram acusados de terem ligações com o assassino, morto pelas forças de segurança no local do crime.



De acordo com a mídia, entre os condenados à prisão perpétua está um ex-integrante dos serviços de inteligência turcos.



A Turquia atribuiu o assassinato à rede do pregador Fethulá Gülen, descrita como "grupo terrorista" pelas autoridades e seu líder acusado de ser o mentor da tentativa de golpe em 15 de julho de 2016 contra o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



O tribunal decidiu separar o caso de nove outros réus do processo, incluindo Gülen e um ex-policial que foi identificado pelas autoridades turcas como membro da rede.



De acordo com a acusação, o assassinato foi um ato destinado a criar uma "atmosfera de caos" e "quebrar" as relações bilaterais entre Ancara e Moscou, causando um conflito aberto entre eles.



O assassinato ocorreu no auge da tensão nas relações entre Ancara e Moscou, após uma grave crise causada pela destruição de um bombardeiro russo pela aviação turca em novembro de 2015 na fronteira com a Turquia.