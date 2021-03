Presidente da Itália é vacinado contra a covid-19 após aguardar sua vez

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, de 79 anos, foi vacinado nesta terça-feira (9) contra a covid-19 em um hospital público de Roma, onde esperou sua vez, segundo as estritas prioridades ditadas pelo governo para a vacinação.



Mattarella esperou junto com outras pessoas convocadas, nascidas em 1941, que estavam em poltronas à distância e com máscaras.



"Como a vacinação nas pessoas nascidas em 1941 está em andamento em Roma, o presidente Mattarella foi vacinado nesta manhã contra a covid-19 no Instituto Spallanzani", informou a Presidência em um comunicado.



Segundo seu porta-voz, o chefe de Estado recebeu a primeira dose da vacina Moderna.



Mattarella, que cumprirá em julho 80 anos, deseja dar o exemplo aos italianos, devido ao fato de alguns líderes políticos locais terem aproveitado para se vacinar antes da hora, sem respeitar a ordem estabelecida.



Há dois dias, o prefeito de Corleone, em Sicília, anunciou sua renúncia após o escândalo gerado pela sua vacinação sem respeitar a prioridade.



Outros funcionários locais, como o prefeito da região de Campanha (região de Nápoles), Vincenzo De Luca, também aproveitaram o privilégio, mas se negaram a renunciar ao cargo.



De acordo com o plano de vacinação do governo, os residentes dos lares de idosos, seus cuidadores, as pessoas maiores de 80 anos, a polícia e os professores têm prioridade.



A vacinação do chefe de Estado ocorre poucas horas depois de a Itália superar os 100.000 mortos por coronavírus.



"Vacinar-se é um gesto de responsabilidade, um dever", afirmou Mattarella em seu discurso de fim de ano.



Até agora a Itália administrou 5,4 milhões de doses, em uma população de 60 milhões, e somente 1,65 milhão receberam as duas doses necessárias para a imunização, segundo dados oficiais.