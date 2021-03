O tão esperado julgamento contra o ex-policial Derek Chauvin, acusado de assassinar George Floyd, começou nesta terça-feira (9) com a escolha dos jurados, nove meses após o incidente que provocou intenso debate sobre as desigualdades raciais nos Estados Unidos e no mundo.



O ex-policial branco de Minneapolis enfrenta duas acusações, uma por homicídio em segundo grau e outra por homicídio culposo, na morte de Floyd, um afro-americano, em 25 de maio.