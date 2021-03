China e Rússia planejam construir estação lunar

(foto: NASA/Divulgação )

A agênciarussa, Roskosmos, anunciou nesta terça-feira (09/03) a assinatura de um memorando com a China para construir conjuntamente uma estação "na superfície ou na órbita" da Lua.Em um comunicado, Roskosmos destacou que o projeto de "Estação Científica Lunar Internacional" com aespacial chinesa estará aberto a "todos os países interessados e parceiros internacionais".No entanto, o texto não forneceu nenhum calendário ou os valores investidos na iniciativa.Segundo Roskosmos, Rússia e China estabelecerão um "roteiro" e terão uma "estreita colaboração" para finalizar o projeto."A Estação Científica Lunar Internacional consiste em um conjunto de ferramentas experimentais de pesquisa criadas na superfície ou na órbita da Lua e desenvolvidas para realizar trabalhos", diz o comunicado.Este anúncio ocorre em um momento em que a Rússia parece estar atrás nosprojetos espaciais de outros Estados ou de empresas privadas.Muitos programas que têm como objetivo a Lua sãotambém como bancos de prova para Marte, do mesmo modo que o americano Artemis.No ano passado, a Rússia perdeu seudos voos tripulados para a Estação Espacial Internacional após a primeira missão deste tipo realizada com sucesso pela empresa americana Space X, que planeja um voo para a Lua a partir de 2023.