EUA: metade dos hospitalizados por covid eram obesos, segundo CDC

A obesidade está ligada a quadros mais graves da covid-19, incluindo um maior risco de hospitalizações, segundo estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. A obesidade foi descrita como fator de "alto risco" para a doença, que identificou que 50,8% das pessoas hospitalizadas no país estavam acima dos parâmetros de peso utilizados como referência. Segundo o CDC, a obesidade é comum nos EUA, e afeta 42,4% dos adultos americanos.



Quando observadas pessoas meramente acima do peso, a porcentagem de internações ficou perto de 78%. O estudo analisou adultos entre março e dezembro de 2020, com 148.494 pessoas em 238 hospitais nos EUA. A conclusão foi de que o "sobrepeso e a obesidade foram fatores de risco para ventilação mecânica invasiva", com a segunda representando possibilidade maior de hospitalização e morte, principalmente entre adultos maiores de 65 anos. Além da vacinação e o uso de máscaras, o CDC recomendou a adoção de políticas que apoiem comportamentos mais saudáveis.