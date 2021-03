EUA anunciam acordo com UE sobre ajustes em cotas tarifárias após Brexit

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira, 8, que o país concluiu as negociações com a União Europeia sobre ajustes em cotas tarifárias, no âmbito das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), em decorrência do Brexit. O acordo, segundo as autoridades americanas, determinará como dividir as cotas entre os 27 países que compõem o bloco comum e o Reino Unido.



"Estou satisfeita por termos concluído essas negociações com a UE, garantido um marco importante e esclarecendo uma importante questão comercial para a saída do Reino Unido da UE", escreveu em um comunicado a represente comercial interina, María Pagán. "Uma vez implementado, este acordo fornecerá certeza de acesso ao mercado para produtores e exportadores dos EUA na UE", acrescentou.



Segundo o comunicado, o acordo será assinado e implementado após a UE terminar os procedimentos de aprovação.