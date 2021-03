EUA condena ataque 'atroz' de huthis contra instalações petrolíferas sauditas

Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira (8) um ataque dos huthis iemenitas contra instalações de petróleo da Arábia Saudita e criticaram a falta de seriedade dos rebeldes em relação aos esforços de paz promovidos por Washington.



"Condenamos o atroz ataque de drones e mísseis huthis às instalações da Saudi Aramco", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a repórteres.



"A frequência dos ataques huthis na Arábia Saudita, ataques como esses, não são ações de um grupo que leva a paz a sério", acrescentou.



"Os huthis, em nossa opinião e na opinião de nossos aliados e parceiros, devem demonstrar sua disposição de participar de um processo político. Eles simplesmente precisam parar de atacar e começar a negociar", criticou o porta-voz.



Os huthis, apoiados pelo Irã e que foram bombardeados em uma ofensiva devastadora pela Arábia Saudita, reivindicaram a autoria do ataque às instalações da gigante do petróleo que também enviou estilhaços e detritos para perto de um complexo residencial onde ficam alojados trabalhadores do setor.



A Arábia Saudita também interceptou outro ataque de drones e respondeu atingindo Saná, a capital rebelde.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prioriza como uma de suas políticas internacionais o fim do conflito de seis anos entre sauditas e huthis, que alimentou o que as Nações Unidas chamam de a situação humanitária mais grave do mundo, e nomeou um enviado, Tim Lenderking, para tentar negociar a paz entre as partes.



O governo de Biden também retirou os huthis de uma lista de grupos terroristas em resposta aos pedidos de grupos de ajuda humanitária, que indicavam que as medidas americanas colocavam suas operações em risco.