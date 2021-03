O governo do presidente Joe Biden anunciou nesta segunda-feira (8) que os Estados Unidos concederão um Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) aos venezuelanos, uma medida que impede sua deportação, permite-lhes trabalhar e que pode beneficiar cerca de 300.000 pessoas.



Um alto funcionário do governo americano informou, sob a condição do anonimato, que esta medida estará vigente por 18 meses, devido às "circunstâncias temporárias extraordinárias" existentes na Venezuela. Ele acrescentou que só se beneficiará da medida quem já estiver em território americano.