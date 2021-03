Biden planeja discurso para marcar um ano de pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um discurso televisionado na quinta-feira em horário nobre para marcar um ano do primeiro confinamento ordenado no país para conter a disseminação da covid-19, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (8).



Biden "mencionará os muitos sacrifícios que o povo americano fez no ano passado e as graves perdas sofridas por comunidades e famílias em todo o país", disse a secretária de imprensa da presidência, Jen Psaki.



Em 11 de março de 2020, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, classificou o surto do novo coronavírus como uma pandemia.



Dois dias depois, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência nacional, proibindo a entrada de não-americanos da maior parte da Europa no país, dando início a um ano marcado por diferentes restrições e flexibilização, medidas que perturbaram a maior economia do mundo.



"Esta semana marca um ano em que o país foi essencialmente fechado", disse Psaki. "É importante levar em conta, é claro, quais medidas foram tomadas e quais avanços foram feitos, mas também o caminho a percorrer".