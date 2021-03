Peru inicia vacinação de idosos, policiais e militares contra a covid-19

Com a vacinação em uma mulher de 104 anos, o Peru iniciou nesta segunda-feira (8) a imunização dos idosos militares e policiais contra a covid-19, um mês depois de começar com os profissionais da saúde.



María Eudocia Araya foi a primeira idosa a ser vacinada com uma dose das 50.000 da americana Pfizer que chegaram em 3 de março.



Entre as primeiras vacinadas também estavam freiras canonesas da Cruz, segundo o centro EsSalud.



Mais de 24.000 mortes, das 47.000 registradas no Peru pela pandemia desde março de 2020, são de adultos idosos, segundo o ministério da Saúde.



Também começou hoje a vacinação de mais de 200.000 militares e policiais. Mais de 600 uniformizados morreram pela pandemia.



O Peru vacinou desde 9 de fevereiro mais de 320.000 trabalhadores da saúde com doses chinesas da Sinopharm, mas o governo negociou também com outros fornecedores. Do total, mais de 63.000 pessoas receberam ambas as doses, segundo dados oficiais.



A meta é imunizar aproximadamente 25 milhões de adultos ao longo do ano.