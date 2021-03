Três ativistas pró-democracia são presos na Tailândia

Um tribunal de Bangcoc se negou, nesta segunda-feira (8), a conceder liberdade sob fiança a três ativistas do movimento pró-democracia da Tailândia, acusados de insultar a monarquia.



Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul, Panupong "Mike" Jadnok e Jatupat "Pai" Boonpattararaksa são acusados de terem violado a lei que reprime as críticas à monarquia durante uma manifestação no centro de Bangcoc em setembro, disse Prayut Pecharakun, porta-voz do procurador-geral.



Eles também estão acusados de sedição junto com outros 15 manifestantes pró-democracia, acrescentou o porta-voz. Os três ativistas enfrentam outras acusações relacionadas com as leis de lesa majestade.



Nesta segunda-feira, foram acompanhados ao tribunal por dezenas de pessoas com bandeiras e cartazes de outros líderes pró-democracia presos.



Desde meados do ano passado, a Tailândia vive uma onda de manifestações pró-democracia, que entre julho e dezembro de 2020 chegaram a reunir dezenas de milhares de pessoas na capital.