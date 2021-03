Pauta especial de dez anos anos da guerra na Síria

Há dez anos, uma onda de protestos abalou o Oriente Médio e o Norte da África, dando início à "Primavera Árabe".



A Síria, comandada pela família Assad, foi um dos últimos países a entrar neste turbilhão que derrubou os líderes da Tunísia e do Egito.



Diante da magnitude da revolta de março de 2011 para se libertar do jugo do presidente Bashar Al-Assad, o regime sírio respondeu duramente.



Nem mesmo hesitou em desafiar a lei e a comunidade internacional usando, como tudo parece indicar, armas químicas contra seu próprio povo.



Dez anos depois, este país de 22 milhões de habitantes continua assolado por uma guerra civil particularmente complexa, que deixou mais de 380.000 mortos, fez com que metade da população abandonasse suas casas e transformou antigas cidades em montanhas de ruínas.



Graças à intervenção da Rússia e do Irã, Assad conseguiu permanecer no poder. Por sua vez, a oposição está enfraquecida e dividida, e milhões de refugiados vivem em campos ou no exílio.



A AFP analisa, por ocasião deste aniversário, um conflito devastador e seus protagonistas.



Estas são as notas que serão lançadas nesta segunda e terça-feira:



- SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MARÇO:



BEIRUTE:



Guerra na Síria completa dez anos sem paz à vista



Após uma década de uma violência inimaginável que provocou uma tragédia humanitária de proporções colossais, que transformaram a guerra na Síria em um dos conflitos mais terríveis do começo deste século, os combates diminuíram de intensidade, mas as feridas continuam abertas e não se vislumbra a paz.



(Síria conflito aniversário, 1920 palavras, já transmitida)



BEIRUTE:



O reduto de Idlib poderia ser tornar uma 'Faixa de Gaza' síria?



Em uma Síria devastada pela guerra que dura uma década, a região de Idlib (noroeste) representa o último grande reduto jihadista e rebelde do país, e um dos últimos territórios que escapam ao controle do regime de Bashar al Assad.



(Síria conflito aniversário jihadistas Turquia, 730 palavras, já transmitida)



GAZIANTEP:



Refugiados sírios na Turquia permanecem no país vizinho



Alguns se saem bem, outros nem tanto e outros se dão mal. Refugiados na Turquia, os sírios sonham voltar ao seu país, mas não pensam fazê-lo enquanto Bashar Al Assad estiver no poder.



(Síria aniversário conflito refugiados Turquia, 520 palavras, já transmitida)



BEIRUTE:



Dez anos de guerra na Síria



As etapas cruciais do conflito na Síria, iniciado em março de 2011 pela repressão de uma revolta popular que se transformou em uma guerra devastadora, com a participação de vários países, assim como de grupos de extremistas.



(Síria aniversario conflito política, 790 palavras, já transmitida)



BEIRUTE:



Os números de 10 anos de guerra na Síria



Dez anos de guerra na Síria interromperam a vida de milhões de pessoas, afundaram a economia e destruíram infraestruturas vitais em todo o país. Aqui estão os números que ilustram a magnitude da tragédia



(Síria aniversario conflito pobreza escola hospitais inflação economia, Quadro, 620 palavras, já transmitida)



- TERÇA-FEIRA, 9 DE MARÇO:



BEIRUTE:



Assad, a caminho da reeleição sem dificuldade após 10 anos de guerra



O presidente sírio, Bashar al-Assad, conseguiu permanecer no poder depois de uma década de sangue e guerra que transformou seu país em uma terra em ruínas e será reeleito sem obstáculos nos próximos meses.



(Síria protestos política aniversário conflito, Enfoque, 800 palavras)



BEIRUTE:



A oposição síria, debilitada por dez anos de guerra



Debilitada por lutas internas e derrotas militares no terreno na Síria, a oposição política no exílio não conseguiu em dez anos de guerra unir fileiras para apresentar uma alternativa viável ao regime de Bashar al Assad.



(Síria aniversario conflito oposição política, Quadro, 770 palavras)



BEIRUTE:



Como ficou a autonomia dos curdos da Síria?



Durante a guerra na Síria, que começou há uma década, a minoria curda se tornou aliada do Ocidente na luta contra os jihadistas, ao mesmo tempo em que criava uma administração autônoma para controlar regiões do nordeste do país.



(Síria curdos aniversario conflito oposição política, Quadro, 760 palavras)



COBLENZA, Alemanha:



A busca dos exilados sírios por justiça na Europa



O calor do verão flutuava naqueles dias na margem alemã do Mosela, onde o rio encontra o majestoso Reno, em Koblenz, a 3.000 km de Damasco.



(Síria Alemanha aniversário conflito diplomacia, justiça, 1.600 palavras)