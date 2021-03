Presidente sírio Assad e sua esposa Asma dão positivo para o coronavírus

O presidente sírio Bashar al-Assad e sua esposa Asma deram positivo para a covid-19, mas estão "bem" e sua condição é "estável", anunciou a Presidência em um comunicado.



"Continuarão com seu trabalho durante seu período de isolamento em casa, que durará de duas a três semanas", disse a Presidência.



Assad, de 55 anos e sua esposa, de 45, fizeram um teste de diagnóstico depois de "notarem sintomas leves semelhantes aos da covid-19", segundo as mesmas fontes.



O ministério da Saúde sírio informou no início do mês sobre um "aumento nos casos de coronavírus" e pediu para "respeitar cuidadosamente as medidas de precaução".



A Síria, devastada após dez anos de guerra, começou a vacinar em fevereiro. Até agora, o país recebeu 5.000 doses da vacina chinesa para imunizar 2.500 trabalhadores da saúde, segundo o jornal Al Watan, próximo ao governo.



A Síria também autorizou a vacina russa Sputnik V, segundo sua embaixada em Moscou, e se beneficiará também do sistema Covax, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para fornecer vacinas aos países com menos recursos.



As áreas que estão sob controle das autoridades de Damasco - dois terços do país aproximadamente - registraram até agora quase 16.000 casos de covid-19 e pouco mais de 1.000 mortes, segundo dados oficiais.



No entanto, médicos e organizações humanitárias estimam que os números reais são muito maiores, devido principalmente aos poucos testes de diagnóstico.