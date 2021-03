Líbano tem jornada de manifestações após nova desvalorização monetária

Os manifestantes bloquearam várias estradas no Líbano, nesta segunda-feira (8), incluindo as principais artérias que levam à capital, após uma nova desvalorização da moeda nacional em meio a uma persistente crise política.



De acordo com jornalistas da AFP, os manifestantes bloquearam a maior parte do acesso a Beirute desde cedo, agitando cartazes com as inscrições "Dia da Ira".



Esses grupos atearam fogo a contêineres de lixo e pneus, provocando longas colunas de fumaça preta.



Segundo a Agência Nacional de Informação (ANI), os manifestantes também fecharam estradas ao sul de Beirute, em Trípoli e Akkar (norte), bem como no Vale de Bekah (sudeste).



Nos últimos dias, a libra libanesa voltou a cair, despencando mais de 80%. Com isso, quebrou todos os recordes desde o início da crise econômica do país, há um ano e meio.



O dólar atingiu 11.000 libras no mercado negro - frete ao câmbio oficial de 1.507 libras por dólar -, o que voltou a disparar os preços. A inflação já passou de 140% em 2020, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).



Acusada de corrupção e de ter levado o país à falência, a classe dominante libanesa é duramente criticada pela população.