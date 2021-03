Morre em acidente de helicóptero Olivier Dassault, herdeiro do grupo Dassault Aviation

Olivier Dassault, um dos herdeiros do grupo de aviação Dassault - produtor das aeronaves Falcon, Mirage e Rafale - morreu neste domingo (7) em acidente no seu helicóptero perto de Deauville, na França.



O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que Dassault, parlamentar pelo Partido Republicano (LR, direita), de 69 anos, "amava a França" e nunca "parou de servir ao seu país".



Segundo fontes próximas à investigação, o piloto da aeronave também morreu no acidente, que aconteceu em Touques, perto de Deauville, na costa da Normandia. Não havia mais passageiros a bordo.



O Escritório de Pesquisa e Análise de Segurança da Aviação Civil informou em um tweet que a aeronave caiu "enquanto decolava" em um terreno privado.



Olivier, classificado como 361º na lista de fortunas mundiais em 2020, era neto do fundador da dinastia Marcel Dassault, e filho de Serge, o ex-chefe da aviação Dassault, que morreu em 2018. Ele tinha dois irmãos e uma irmã, com quem dividia a mesma fortuna.



Após a morte de seu avô, Marcel Dassault, em 1986, seu pai o nomeou diretor adjunto do Europe Falcon Service e diretor de estratégia da Dassault Aviation.



Em 2011, ele foi nomeado presidente do conselho de vigilância do grupo Dassault, o que o coloca em uma boa posição para um dia chefiar a empresa da família Dassault.



Mas sete anos depois, antes da morte de seu pai, ele anunciou à AFP sua decisão de renunciar ao cargo de presidente do conselho fiscal por "incompatibilidade com seu mandato de deputado".



Olivier Dassault era deputado desde 2002 e pai de três filhos.