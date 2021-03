Três pescadores palestinos morrem em explosão na costa de Gaza

Três pescadores palestinos morreram, neste domingo (7), na misteriosa explosão de seu barco no Mar Mediterrâneo, na costa da Faixa de Gaza, segundo fontes locais.



"Os três pescadores morreram na costa de Khan Younis", disse Nizar Ayash, presidente da confraria de pescadores do enclave palestino.



Este território de dois milhões de habitantes está sujeito a um bloqueio israelense, que limita as áreas de pesca a 15 milhas náuticas da costa.



Fontes médicas do hospital Naser de Khan Younis confirmaram que receberam os corpos dos três pescadores.



Segundo Ayash, as mortes foram causadas pelo disparo de "uma granada de origem desconhecida contra seu barco".



O exército israelense negou ser responsável pelo incidente. "De acordo com nossas informações, a causa da explosão vem da Faixa de Gaza", tuitou.



Em setembro, dois irmãos pescadores palestinos de Gaza foram mortos a tiros no Mediterrâneo pelo exército egípcio, segundo o movimento islâmico Hamas, que controla o enclave.



De acordo com as autoridades israelenses, que impõem um bloqueio a Gaza há 14 anos, a pesca é frequentemente usada para atividades de contrabando.



A parte sul do enclave faz fronteira com a península egípcia do Sinai, onde as autoridades rastreiam traficantes e membros de grupos jihadistas.