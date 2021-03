A cineasta Chloé Zhao, a primeira mulher asiática a ganhar um Globo de Ouro de melhor direção por "Nomadland", esteve neste sábado (6) no centro de uma polêmica na China que pode prejudicar a estreia de seu filme em seu país natal.



"Nomadland", retrato de americanos desfavorecidos que viajam pelo Oeste do país em caminhonetes vivendo de empregos temporários, fez história no último domingo no Globo de Ouro, ganhando também o prêmio de melhor filme.



O sucesso da cineasta, que reside nos Estados Unidos, atraiu admiração na China no início da semana, com a mídia chinesa noticiando a "diretora chinesa", descrevendo-a como "uma fonte de orgulho".



Mas logo apareceram declarações atribuídas a Chloé Zhao em uma revista americana em 2013, em que ela parece criticar seu país natal.



De acordo com uma captura de tela do suposto artigo, a diretora afirma que a China é "um lugar onde há mentiras por toda parte". Em outra entrevista que também circula nas redes sociais, ela indica que "Estados Unidos agora é [o seu] país".



Essas supostas declarações da cineasta não aparecem nos sites das mídias em questão, mas causaram indignação na China, onde alguns internautas a trataram como "traidora", em um contexto de nacionalismo exacerbado.



A palavra-chave "Nomadland" não pode ser encontrada na rede social Weibo, mas as discussões sobre o filme e sua diretora não parecem ter sido censuradas.



A estreia de "Nomadland" na China está oficialmente programada para 23 de abril, mas a data não aparece mais nas principais plataformas de cinemas do país e seu lançamento é incerto, comentou a revista Variety na sexta-feira.