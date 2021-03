Ao menos quatro mortos em ataque com mísseis contra refinarias na Síria

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas neste sábado (6) em um ataque com mísseis contra refinarias no norte da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



De acordo com esta ONG sediada no Reino Unido, vários mísseis lançados por navios de guerra russos e forças aliadas do regime sírio caíram sobre refinarias de petróleo na região de Aleppo, de sexta à noite a sábado, e causaram um grande incêndio nesta área controlada pelas forças turcas e seus aliados sírios.



O incêndio levou horas para ser controlado e afetou cerca de 30 grandes tanques de petróleo bruto.



As instalações de petróleo em Aleppo costumam ser alvos desses ataques, embora Moscou e Damasco nunca os reivindiquem.



Desde 2016, a Turquia controla algumas áreas do norte da Síria após operações militares contra o Estado Islâmico e forças curdas.



A guerra que assola a Síria desde 2011 custou bilhões de dólares ao setor de hidrocarbonetos, cujas instalações foram, em muitos casos, destruídas pelo conflito.



Antes do início da guerra, a produção de petróleo bruto na Síria atingia 400.000 barris por dia. Hoje, é praticamente inexistente.