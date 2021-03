EUA: democratas no Senado chegam a acordo para prorrogar benefício em pacote

Os democratas no Senado chegaram a um acordo sobre os benefícios de desemprego no pacote de resgate nos Estados Unidos, o que havia gerado oposição interna mais cedo por conta do senador Joe Manchin, que não concordava com a proposta no tema. No entanto, houve um acordo na noite desta sexta-feira para prorrogar os pagamentos de US$ 300 até 6 de setembro, segundo fontes no partido, o que deve possibilitar o avanço das tratativas. A oposição de Manchin poderia inviabilizar a aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhão no Senado, uma vez que a Casa tem um empate entre os partidos, e o projeto conta com oposição republicana.



Fonte: Dow Jones Newswires.