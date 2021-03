Seis pessoas são presas na Costa Rica com 1,1 tonelada de cocaína

Autoridades da Costa Rica apreenderam 1,1 tonelada de cocaína e prenderam seis homens, quatro colombianos e dois costarriquenhos, nesta sexta-feira (5) em duas embarcações interceptadas no Pacífico Sul, informou o governo.



Os barcos, uma lancha e outro de pesca artesanal, foram apreendidos na operação realizada próximo à cidade costeira de Sierpe.



Além das drogas, dinheiro e armas de fogo também foram apreendidos, informou o Ministério da Segurança Pública em nota.



Segundo uma inspeção da Polícia de Controle de Drogas, as embarcações transportavam 1.185 kg de cocaína.



Na lancha estavam dois homens, um colombiano e um costarriquenho, enquanto no barco de pesca viajavam três colombianos e um costarriquenho.



O barco de pesca colidiu com uma embarcação da Guarda Costeira ao tentar fugir.



A Costa Rica e os demais países da América Central são rota do narcotráfico entre os países produtores da América do Sul e os mercados consumidores dos Estados Unidos e da Europa.