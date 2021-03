Biden: pacote fiscal é essencial para ajudar os americanos e recuperar economia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou a necessidade do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão ser aprovado no país, em encontro com lideranças comunitárias nesta sexta-feira. De acordo com ele, o Plano de Resgate Americano, nome oficial do projeto, é "essencial" para ajudar a população e recuperar a economia após a crise do coronavírus.



Biden destacou que os estímulos vão ajudar crianças a retornaram às escolas de forma segura, dar sobrevida aos pequenos negócios e intensificar o combate à pandemia nos EUA.