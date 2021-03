Petróleo fecha com valores mais elevados em dois anos

Os preços do petróleo alcançaram novos máximos em dois anos no fechamento desta sexta-feira (5), impulsionados pelo aumento menor do que o esperado da oferta dos principais produtores a partir de abril.



Assim, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 3,9% a 69,36 dólares em Londres, um valor máximo desde abril de 2019.



Enquanto isso, o barril de WTI para abril subiu 3,5% a 66,09 dólares em Nova York, seu maior nível no fechamento em 22 meses.



Desde 1º de janeiro, os dois contratos de referência subiram cerca de 35%.



Os membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados na Opep+ adotaram nesta quinta-feira uma postura prudente apesar do retorno dos bons preços e mantiveram seus cortes na produção.



A Opep+ aceitou que Rússia e Cazaquistão aumentassem sua produção em 150.000 barris diários em abril, o que significa um leve aumento do suprimento global da aliança.



No total, a aliança acordou, então, deixar debaixo da terra cerca de sete milhões de barris diários em março.



