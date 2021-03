Atentado com carro-bomba deixa mais de 10 mortos na Somália

Mais de 10 pessoas morreram nesta sexta-feira (5) em um atentado do grupo islamita Al-Shabab, que explodiu um carro-bomba em frente a um restaurante em Mogadíscio, capital da Somália, informou a polícia.



De acordo com o porta-voz da polícia, Sadick Dudishe, o ataque foi realizado com um riquixá, que puxava um reboque carregado de explosivos. "Os terroristas tinham como alvo um restaurante frequentado por civis. Dez pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas", disse à imprensa.



Uma autoridade de segurança e uma fonte médica não descartaram que o saldo de vítimas possa ser maior. "A explosão foi muito forte e causou graves danos e vítimas. Ainda estamos avaliando o número exato de vítimas, embora a informação inicial seja a de que mais de 10 pessoas morreram", explicou a autoridade, Mohamed Osman. "Nossas equipes confirmaram 20 pessoas mortas e 30 feridas", afirmou, por sua vez, o diretor do serviço de ambulâncias da capital somali, Abdikadir Abdirahman.



O Al-Shabab, um grupo islamita afiliado à rede Al-Qaeda, lidera há anos uma rebelião para derrubar o frágil governo somali, apoiado pela comunidade internacional. Eles foram expulsos de Mogadíscio em 2011 pela força da União Africana (UA), mas seguem controlando amplas áreas da Somália, um país tomado pelo caos desde 1991.