UE e EUA suspendem tarifas aplicadas por conflito Airbus-Boeing

A União Europeia e os Estados Unidos decidiram, nesta sexta-feira (5), suspender por quatro meses a aplicação de tarifas relacionadas ao conflito entre os gigantes da aeronáutica Airbus e Boeing, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"O presidente [Joe] Biden e eu concordamos em suspender todas as nossas tarifas impostas no contexto da disputa Airbus-Boeing, tanto para produtos aeronáuticos quanto para não aeronáuticos, por um período inicial de quatro meses", anunciou Von der Leyen, depois de uma conversa telefônica com o presidente americano.



"É uma excelente notícia para os negócios e as indústrias dos dois lados do Atlântico, e um sinal positivo para nossa cooperação econômica nos próximos anos", acrescentou Von der Leyen em nota oficial.



A Casa Branca confirmou que Biden conversou com Von der Leyen, concordando em suspender as tarifas e "trabalhar para resolver essas disputas de longa duração na OMC".



"Ele ressaltou seu apoio à União Europeia e seu compromisso de reparar e revitalizar a parceria EUA-UE", informou a Casa Branca.



Os Estados Unidos e a UE sustentam desde 2004 uma disputa sobre práticas comerciais desleais. Ambos os lados se acusam mutuamente de apoiar empresas aeronáuticas como Boeing e Airbus, transgredindo acordos comerciais.



Washington e Bruxelas obtiveram a autorização da Organização Mundial do Comércio (OMC) para impor tarifas punitivas.



Os Estados Unidos anunciaram tarifas para peças de aviões, vinho e conhaque da França e Alemanha, que se juntaram a uma longa lista de produtos da UE que receberam taxas de 25% desde 2019.



Em resposta, a UE cobrou tarifas adicionais sobre produtos importados dos EUA por US$ 4 bilhões, incluindo aviões Boeing, produtos agrícolas como o trigo, assim como o tabaco, álcool e chocolate.



O ministro francês do Comércio Exterior, Franck Riester, expressou nesta sexta-feira que o acordo de suspensão de tarifas é "uma primeira etapa no processo de desescalada" comercial.



"Vamos trabalhar agora, nos quatro meses, para alcançar um acordo sobre novas regras relacionadas ao apoio do setor público para o setor aeronáutico", disse o ministro francês.



Em sua conversa telefônica desta sexta-feira, Von der Leyen e Biden dialogaram também sobre a pandemia de coronavírus e a produção e distribuição de vacinas contra a covid-19.



"A UE e os Estados Unidos são importantes produtores de vacinas e temos um forte interesse em trabalhar juntos, para o bom funcionamento das redes de abastecimento", disse a funcionária alemã.