Vinte e cinco migrantes haitianos que pediam socorro ao naufragar na Flórida são resgatados

Cerca de 25 haitianos que migravam em uma embarcação lotada foram resgatados e depois repatriados quando pediram socorro por rádio porque estavam prestes a naufragar perto da Flórida, informou a guarda costeira americana nesta sexta-feira (5).



"May day! May day!", disse uma voz angustiada por rádio, usando o código internacional para as ligações de ajuda, ao informar que estavam a 15 milhas (25 Km) de Palm Beach, na costa leste da Flórida.



"Precisamos de ajuda por favor, nosso barco está prestes a afundar... incluindo mulheres e crianças!", acrescentou a voz no áudio divulgado pela guarda costeira americana, que atendeu o pedido.



O barco de seis metros levava 25 haitianos, entre eles sete crianças. Todos estavam a salvo e foram repatriados.



"Felizmente, as pessoas a bordo desta embarcação tinham um rádio VHF para pedir ajuda, mas não havia nenhuma outra equipe de resgate a bordo", disse o oficial comandante em Miami, Jason Reynolds.



Desde 1º de outubro de 2020, a guarda costeira interceptou 181 haitianos que buscavam migrar para os Estados Unidos para fugir da situação conturbada em seu país.



Haiti, o país mais pobre das Américas segundo o Banco Mundial, vive atualmente sob tensão e protestos contínuos denunciando a violência e o autoritarismo do poder do presidente Jovenel Moise.



No ano fiscal de 2020 - de outubro de 2019 a setembro de 2020 -, 418 haitianos foram interceptados no mar.