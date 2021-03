A economia dos Estados Unidos criou 379.000 empregos em fevereiro e a taxa de desemprego caiu ligeiramente para 6,2%, informou o Departamento do Trabalho, um resultado melhor do que o esperado à medida que o país se recupera da covid-19.



As novas contratações se deram, principalmente, nos setores de hotelaria e lazer, duramente atingidos pelas restrições implementadas na pandemia, e que criaram 355 mil empregos em fevereiro.