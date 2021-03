Avalanche sobre mina de outo mata 14 no Afeganistão

Pelo menos 14 pessoas morreram na quinta-feira quando uma avalanche soterrou a mina de ouro onde trabalhavam na província de Badakhsan, no noroeste do Afeganistão, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira.



"Infelizmente, 14 pessoas morreram devido a uma avalanche no distrito de Registan", declarou à AFP Farid Nekfar, chefe do serviço de desastres naturais de Badakhsan.



Nekfar observou que 12 corpos foram recuperados e os outros dois estão sendo procurados, mas a operação é complicada porque a área está sob controle do Talibã.



De acordo com Abdul Rahman, morador do distrito vizinho de Khwahan que perdeu dois tios no desastre, cerca de 30 pessoas estavam na mina de ouro no momento da avalanche e os sobreviventes foram resgatados pelos moradores.



Desastres naturais, como avalanches ou inundações, costumam afetar as regiões montanhosas do Afeganistão no final do inverno, quando a neve começa a derreter, um fenômeno que é agravado pelo desmatamento.