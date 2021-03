Filme romeno vence o Urso de Ouro no Festival de Berlim

O filme do diretor romeno Radu Jude "Bad luck banging or loony porn", que denuncia a hipocrisia da sociedade contemporânea com uma história baseada no vazamento de uma 'sextape', recebeu nesta sexta-feira (5) o Urso de Ouro da Berlinale, celebrado em formato virtual devido à pandemia de coronavírus.



A atriz alemã Maren Eggert venceu o primeiro prêmio de interpretação de "gênero neutro" do festival por seu papel em "I'm your man".



Com a categoria, o Festival de Berlim acabou com a tradicional distinção entre melhor ator e atriz.



"Bad luck banging or loony porn" começa com uma sequência de vários minutos de pornô "amador". O vazamento da "sextape" protagonizada por uma professora resulta em uma história vibrante que busca comparar a obscenidade de um vídeo pornô com a da sociedade atual.



O filme não poupa ninguém e ri da Igreja, do exército, dos novos ricos e dos ex-comunistas na Romênia.



"É um filme muito bem elaborado e em alguns momentos selvagem, inteligente e infantil (...) vibrante e ataca o espectador: não deixa ninguém indiferente", explicou o júzir.



O cineasta Radu Jude já havia sido premiado com o Urso de Prata de melhor direção em 2015 por "Aferim!".



"Os espectadores são convidados a comparar obscenidade deste vídeo pornô com a obscenidade pública da sociedade, a hipocrisia", declarou à AFP Jude, um dos cineastas mais celebrados do leste da Europa.



O filme foi rodado em plena pandemia e os atores usam máscara. Jude soube aproveitar a circunstância para reforçar sua comédia e fez com os personagens usassem proteções com frases e emoticons que não tinham nada a ver com o que falavam.



Os prêmios foram anunciados em uma cerimônia on-line pelo júri, cujos membros foram os únicos que se reuniram em Berlim para assistir os filmes em uma sala de cinema.



Porém, um dos seis membros, o iraniano Mohammad Rasulof, vencedor da edição 2020 com "There is no evil", participou do evento de Teerã, onde o governo da República Islâmica o mantém em prisão domiciliar.



- "Igualdade" -



A alemã Maren Eggert foi recompensada por seu papel como mulher que se apaixona por um robô na comédia "I'm your man", de Maria Schrader, diretora da minissérie de sucesso "Unorthodox".



Com o prêmio de gênero neutro, a Berlinale, que promove o cinema social e a diversidade, rompe com uma tradição histórica dos festivais de cinema.



O único prêmio cinematográfico que "distingue entre sexos é o de interpretação", havia declarado à AFP Mariette Rissenbeek, codiretora da Berlinale, explicando que com o novo prêmio se pretende "avançar o debate sobre a igualdade" e levar em consideração aqueles que "não querem ser atribuídos a nenhum gênero".



A 71ª edição da Berlinale aconteceu com um programa reduzido de cinco dias, à espera de uma segunda parte em junho, com exibições ao ar livre abertas ao público e a festa de premiação.



Lista de Premiados da 71ª edição da Berlinale:



- Urso de Ouro de melhor filme: "Bad luck banging or loony porn" de Radu Jude (Romênia)



- Grande Prêmio do Júri, Urso de Prata : "Wheel of Fortune and Fantasy" de Ryusuke Hamaguchi (Japão)



- Prêmio do júri, Urso de Prata: "Mr Bachmann and His Class" por Maria Speth (Alemanha)



- Urso de Prata de melhor direror : Dénes Nagy, por "Natural Light" (Hungria)



- Urso de Prata de melhor interpretação (prêmio de gênero neutro): Maren Eggert por seu papel em "I'm your man" (Alemanha)



- Urso de Prata de interpretação em papel coadjuvante (prêmio de gênero neutro): a húngara Lilla Kizlinger por seu papel em "Forest - I See You Everywhere"



- Urso de Prata de contribuição artística: Yibrán Asuad pela montagem de "Una película de policías" de Alonso Ruizpalacios (México)



- Urso de Parta de roteiro: "Introduction" de Hong Sangsoo (Coreia do Sul)