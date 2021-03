ONU afirma que ainda não recebeu prova de vida da princesa Latifa

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU ainda não recebeu prova de vida da princesa Latifa, a filha do soberano de Dubai que diz estar sendo mantida presa contra sua vontade e teme por sua vida, informou um porta-voz.



"Não, ainda não não", disse Rupert Colville, porta-voz do Alto Comissariado, durante uma reunião da ONU em Genebra.



O porta-voz declarou que houve discussões entre o Alto Comissariado e representantes dos Emirados em Genebra, mas sem grandes resultados.



A ONU afirmou no dia 19 de fevereiro que pediu aos Emirados Árabes Unidos provas de vida da princesa de 35 anos, filha de Mohammed bin Rached al-Maktum, líder do emirado de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos.



Ela havia tentado, sem sucesso, escapar de barco desta cidade-Estado do Golfo em 2018, antes de ser levada de volta.



Pessoas próximas a ela transmitiram vídeos nos quais ela diz estar trancada em uma "mansão transformada em prisão" e guardada por policiais. Desde então, não tiveram mais notícias dela.



De acordo com a emissora pública britânica BBC, os vídeos foram filmados cerca de um ano após sua tentativa de fuga fracassada.



Ainda em 19 de fevereiro, a embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Londres emitiu uma declaração afirmando que: "sua família confirmou que Sua Alteza está sendo cuidada em sua casa, com o apoio de sua família e de profissionais médicos. Sua condição continua melhorando e esperamos que ela retome a vida pública no devido tempo".