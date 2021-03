Califórnia destina 40% das vacinas aos mais pobres em preocupação crescente com desigualdade

A Califórnia reservará quase metade do seu próximo lote de vacinas para pessoas que vivem em regiões menos favorecidas, à medida que aumenta a preocupação com o enorme impacto da pandemia sobre ricos e pobres, disse o governador Gavin Newsom nesta quinta-feira (4).



A medida é tomada em resposta a dados que mostram que pessoas de baixa renda e minorias no estado mais populoso do país são mais gravemente atingidas pela covid-19 e, também, substancialmente menos propensas a receber vacinas.



"As famílias que ganham mais de 120 mil dólares têm o dobro do acesso às vacinas do que as comunidades que foram desproporcionalmente impactadas", disse Newsom. "É isso que temos que reequilibrar. Temos que admitir isso."



O estado - originalmente elogiado por sua gestão da covid-19 no ano passado - foi criticado por sua implementação lenta e excessivamente complicada da vacina e por denúncias de californianos ricos e muitas vezes brancos encontrando maneiras de furar a fila. Um pedido de destituição de Newsom, impulsionado pelo cronograma de vacinação, está supostamente se aproximando do apoio necessário para uma votação.



Os californianos que vivem nas regiões mais pobres do estado - avaliadas pelos resultados de saúde - receberam até agora apenas 1,6 milhão de doses de vacinas das 10 milhões administradas, em um estado de 40 milhões de pessoas.



Segundo a política, essas regiões carentes receberão 40% da próxima rodada de vacinas, enquanto autoridades tentam obter mais doses para grupos minoritários - especialmente latinos, que respondem por mais da metade dos casos positivos na Califórnia. "Há uma desproporcionalidade na comunidade latina no estado da Califórnia, na comunidade afro-americana também, mas é ainda mais desproporcional na comunidade latina", disse o democrata Newsom.



Muitas dessas populações vulneráveis trabalham em empregos considerados essenciais, expostas ao público em caixas de supermercado ou ao lado de dezenas de colegas em condições de superlotação em armazéns, fábricas ou fazendas. Elas costumam ir para o trabalho em transportes públicos e, muitas vezes, vivem em moradias superlotadas, onde o distanciamento entre os membros da família são quase impossíveis.



A medida surge no momento em que a pressão volta a aumentar sobre Newsom para reabrir o estado, já que o enorme pico de infecções por covid-19 registrado no inverno caiu rapidamente para níveis anteriores ao Dia de Ação de Graças, e as taxas de positivos diminuíram.



Mais de 53.000 californianos já morreram devido ao novo coronavírus.