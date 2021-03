Os Estados Unidos endureceram o controle de suas exportações para Mianmar nesta quinta-feira (4), em uma nova sanção contra a junta militar birmanesa pela violência usada contra aqueles que exigem o retorno da democracia no pequeno país asiático.



Mianmar voltou a estar no mesmo nível que tradicionais adversários dos Estados Unidos, como a Rússia e a China, em relação ao controle de tecnologias ou materiais sensíveis que os americanos exportam e que possam ter uso militar.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a medida foi adotada em resposta à "violência tremenda e mortal contra os manifestantes" que protestam contra a junta militar que derrubou o governo civil do presidente Aung San Suu Kyi.