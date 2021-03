Nova Zelândia emite alerta de tsunami após tremor de magnitude 7,8

Um alerta de tsunami foi emitido após um forte terremoto de magnitude 7,8 nas remotas ilhas Kermadec, na Nova Zelândia, no oceano Pacífico, informaram as autoridades, que determinaram a evacuação do litoral nordeste do país.



O tremor, registrado depois de outros dois sismos de magnitudes 7,4 e 6,9 na mesma região, ocorreu às 08h28 locais (16h28 de Brasília) a 1.033 km da costa neozelandesa, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.



O centro de alerta para tsunamis do Pacífico informou que é possível a ocorrência de ondas em Nova Zelândia, Tonga, Niue, Samoa americana, Samoa, ilhas Cook, Fiji, Vanuatu, Tokelau, e Wallis e Fortuna.



"Habitantes das zonas costeiras (...) devem partir imediatamente para a área elevada mais próxima, fora de todas as zonas de evacuação e terra adentro", pediu a agência neozelandesa de gestão de emergências.



"Ondas de tsunami foram observadas", alertou o centro de alerta de tsunami, com sede no estado americano do Havaí.



Acrescentou que pequenas ondas foram registradas perto da capital de Tonga, Nuku'alofa.