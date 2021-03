Wall Street fecha em baixa após fala de presidente do Fed e alta nos juros dos bônus

A bolsa de Nova York fechou em forte queda nesta quinta-feira (4), arrastada pelo Nasdaq, após as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, e da alta nas taxas de juros dos bônus americanos.



O índice tecnológico Nasdaq fechou em queda de 2,11% a 12.723,47 pontos, em baixa pela terceira sessão consecutiva. O Dow Jones recuou 1,11%, a 30.923,55 unidades. E o S&P; 500 perdeu 1,34%, a 3.768,58 pontos.



Powell disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos não voltarão ao pleno emprego em 2021, apesar do otimismo com a campanha de vacinação e o plano de estímulo do governo.



"Penso que é pouco provável", respondeu Powell, ao ser perguntado sobre esta possibilidade durante um colóquio virtual organizado pelo The Wall Street Journal.



Powell disse, ainda, que "será preciso tempo para voltar" a essa situação no mercado de trabalho.



O presidente do Fed voltou a minimizar as preocupações com a inflação nos próximos meses e descartou um aumento nas taxas de juros de referência mais rápido do que o esperado.



As taxas de juros de referência se situam em mínimos de 0% a 0,25% nos Estados Unidos.



O Fed esperará que o mercado de trabalho se recupere antes de qualquer aumento nas taxas.



Powell reiterou, ainda, que um aumento temporário dos preços pode ocorrer.



Depois dos seus comentários, os rendimentos dos bônus do Tesouro a dez anos subiram acima de 1,53% em um mercado que continua preocupado com a inflação.