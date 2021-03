Congresso dos EUA reforça segurança diante de nova ameaça extremista

O Congresso dos Estados Unidos está sob fortes medidas de segurança nesta quinta-feira (4), um dia depois de a polícia anunciar que uma "milícia" planejava atacá-lo, alimentando as memórias da invasão ao Capitólio por partidários extremistas do ex-presidente Donald Trump em 6 de janeiro.



Membros do movimento conspiratório QAnon atribuem importância simbólica ao 4 de março, data em que os presidentes americanos tomavam posse até 1933.



Esse grupo se recusa a aceitar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden e considera que Trump deve ser empossado para um segundo mandato nesta quinta-feira.



As tropas da Guarda Nacional patrulham o Capitólio, protegido desde 6 de janeiro por cercas altas, cobertas em alguns trechos por arame farpado.



Com esse desdobramento, é difícil imaginar uma repetição do que aconteceu há dois meses, quando milhares de manifestantes pró-Trump, reunidos para ouvir um discurso do então presidente, decidiram invadir a sede do Congresso.



A Câmara de Representantes adiantou para a noite de quarta-feira duas votações marcadas para quinta à noite, mas sua presidente, a democrata Nancy Pelosi, deu sua entrevista coletiva semanal no prédio pela manhã, e o Senado realizou sua sessão.



Os responsáveis pela segurança do Congresso aconselharam os parlamentares a utilizarem os estacionamentos e corredores subterrâneos para acessar o Capitólio e solicitaram extrema precaução.



O medo é resultado de informações obtidas pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos.



No final de fevereiro, um grupo de extremistas 'não identificados mencionou o projeto para assumir o controle do Capitólio dos Estados Unidos", explicaram o FBI e o Departamento de Segurança Interna em um comunicado.



Esses extremistas, convencidos de que a vitória de Biden nas eleições presidenciais de novembro foi por fraude, negam a legitimidade do presidente, que assumiu a Casa Branca em 20 de janeiro.



"Obtivemos informações de inteligência mostrando um possível complô para invadir o Capitólio por parte uma milícia identificada, na quinta-feira, 4 de março", disse a Polícia do Capitólio no Twitter na quarta-feira.



Trump, que mora na Flórida desde que deixou Washington, não reagiu a essa notícia.



- Ruas desertas -



Durante a presidência de Trump, o movimento QAnon promoveu a ideia de que o republicano salvaria o mundo de uma "elite composta de pedófilos satanistas". As grandes redes sociais vetaram o grupo, o que dificulta o acompanhamento da atividade de seus integrantes.



Muitos deles ficaram desanimados após o fracasso do ataque de 6 de janeiro, e sua capacidade de mobilização é incerta.



Os preços das diárias nos quartos no luxuoso hotel Trump International, perto do Congresso, subiram para US$ 1.331 nas noites de quarta e quinta-feira, frente a US$ 476 no final de março.



Mas, na manhã desta quinta-feira, as ruas estavam quase desertas, muito longe da turbulência que antecedeu o dia do ataque ao Congresso.



Cinco pessoas, incluindo um policial do Capitólio, morreram durante o ataque. Mais de 270 estão sendo investigadas por seu envolvimento no ataque, de acordo com o FBI.



Acusado de "incitamento à insurreição" por ter incentivado seus partidários a marchar em direção à sede do Congresso, Trump foi absolvido pelo Senado em 13 de fevereiro.



O presidente nunca aceitou o resultado das eleições presidenciais e continua garantindo, sem apresentar provas, que sua derrota foi fruto de uma fraude maciça.