Extremistas islâmicos recrutam adolescentes durante o confinamento, alerta Londres

O Reino Unido alertou nesta quinta-feira (4) sobre um aumento "preocupante" das detenções de adolescentes por delitos terroristas, relacionando o confinamento contra o coronavírus ao recrutamento de jovens por organizações extremistas como o grupo Estado Islâmico (EI).



"O volume de conteúdo terrorista online" aumentou 7% e "houve um aumento preocupante na proporção de crianças e adolescentes detidos por crimes terroristas", disse o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.



Segundo o chanceler, a polícia de Londres acredita que os sucessivos confinamentos para combater a epidemia do coronavírus estão facilitando o "acesso digital" dos "terroristas" a "aqueles que provavelmente serão mais receptivos à retórica do extremismo".



Raab citou o EI como "a ameaça terrorista mais importante, tanto dentro quanto fora do país".



A parlamentar trabalhista Lisa Nandy, chefe de relações exteriores da oposição, se mostrou "profundamente perturbada" com a forma como os jovens são visados pela organização jihadista durante a pandemia.



O Reino Unido vive seu terceiro confinamento nacional contra a covid-19 desde o início de janeiro, que inclui o fechamento de escolas.



O país sofreu vários ataques reivindicados pelo EI nos últimos anos.