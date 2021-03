Terremoto de magnitude 6,9 abala a Nova Zelândia

Um terromoto de magnitude 6,9 atingiu a costa do nordeste da Nova Zelândia na madrugada de sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o que provocou um alerta de tsunami por parte das autoridades.



O terremoto ocorreu 180 km ao nordeste da cidade de Gisborne, na Ilha Norte, às 02h27 locais de sexta-feira (10h27 desta quinta-feira, 4, no horário de Brasília), a uma profundidade de 10 km.



"Ondas de tsunami podem acontecer 300 km ao redor do epicentro", alertou o Centro de Alertas de Tsunamis com sede no Havaí.



O terremoto foi sentido com força em toda a Ilha Norte. Mais de 50.000 habitantes enviaram mensagens de alerta ao sistema de vigilância automática Geonet, embora não tenham notificado danos ou feridos.



A Nova Zelândia está situada no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das áreas com maior atividade sísmica do planeta.



Este país do sul do Pacífico relembrou recentemente o décimo aniversário do terremoto de Christchurch, no qual morreram 185 pessoas por causa de um tremor de magnitude 6,3 nessa cidade da Ilha Sul.