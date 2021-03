Rússia exige explicações ao Facebook por bloqueio de contas

A Rússia exigiu, nesta quinta-feira (4), uma explicação ao Facebook depois que a empresa americana afirmou ter desmantelado uma rede de contas russas falsas no Instagram, que tentavam desencorajar os protestos a favor do opositor Alexei Navalny.



O responsável dos meios de comunicação russos Roskomnadzor disse em um comunicado que "enviou à gerência do Facebook uma carta solicitando uma lista das contas que tiveram o acesso restringido e para explicar as razões dos bloqueios".



Roskomnadzor também exigiu que o Facebook, proprietário do Instagram, forneça provas de que as contas bloqueadas estão realmente envolvidas em "atividades ilegais".



O Facebook anunciou na quarta-feira que retirou do Instagram 530 contas, seguidas por 55.000 usuários, cujo conteúdo apontava para descredibilizar a oposição russa.



O Facebook atribuiu a rede de contas falsas a "pessoas na Rússia" apesar de não ter identificado com certeza a organização ou as pessoas responsáveis por esta suposta campanha de manipulação, detectada graças aos seus algoritmos e suas equipes de moderadores.



