O governo britânico negou nesta quinta-feira as acusações de Bruxelas e afirmou que não infringiu o acordo do Brexit com a União Europeia (UE) ao prorrogar unilateralmente uma medida específica para a Irlanda do Norte destinada a facilitar o comércio.



"Estes tipos de medidas operacionais têm muitos precedentes e são comuns em outros acordos comerciais internacionais", afirmou o porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson.



"São totalmente consistentes com nossa intenção de cumprir completamente nossas obrigações sob o Protoloco (da Irlanda do Norte) de boa fé", completou.