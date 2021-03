O grupo Amazon inaugurou nesta quinta-feira um supermercado em Londres, pela primeira vez fora dos Estados Unidos, que permite aos clientes fazer as compras sem passar pelo caixa, uma nova etapa em sua intensa disputa com os estabelecimentos tradicionais.



A loja, com o nome Amazon Fresh e localizada no centro comercial Ealing Broadway da capital britânica, "é o primeiro estabelecimento comercial de proximidade no Reino Unido que permite fazer as compras e sair diretamente" sem passar pelo caixa, afirma um comunicado.



"Também é a primeira loja física da Amazon fora dos Estados Unidos", completa a nota.



Os clientes escaneiam um código QR com seu smartphone ao entrar, depois fazem suas compras e saem diretamente. Cada item que é retirado das prateleiras pelo cliente é automaticamente debitado de sua conta por meio do aplicativo.



A loja oferece vários produtos com o selo 'by Amazon', que incluem carne, pescado, frutas e verduras, além de produtos de primeira necessidade.



"Será similar às 20 lojas Amazon Go nos Estados Unidos, mas vai operar sob a marca Fresh que já é utilizada para a compra de comida on-line no Reino Unido", indicou a empresa.