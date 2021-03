Alemanha aprova vacina AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos

A comissão alemã de vacinas autorizou, nesta quinta-feira (4), a vacina anticovid da para pessoas com mais de 65 anos, anunciou o ministério da Saúde.



"A comissão de vacinas agora recomenda a vacina AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos também. Esta é uma boa notícia para os idosos que estão esperando por uma injeção", declarou o ministro da Saúde, Jens Spahn, em um comunicado.



A chanceler Angela Merkel já havia anunciado na quarta-feira à noite que a comissão se preparava para emitir um parecer favorável e que seu governo seguiria essa recomendação.



Até agora, Berlim não havia autorizado a vacina para pessoas com mais de 65 anos, argumentando que os dados científicos do laboratório anglo-sueco eram insuficientes.



Agora, "estudos muito recentes forneceram elementos" que permitem elevar a idade máxima para uso da vacina, que continua a despertar suspeitas na Europa, explicou a chanceler na quarta. Ela estava se referindo, em particular, a estudos médicos britânicos que mostraram eficácia significativa do imunizante em pessoas mais velhas.



Berlim espera, com esta decisão, acelerar sua campanha nacional de vacinação, criticada por sua lentidão.



Desde o final de dezembro, 2.271.784 pessoas, ou 2,7% da população, foram totalmente vacinadas, tendo recebido duas doses de uma das três vacinas autorizadas na Alemanha Moderna e AstraZeneca), de acordo com a última contagem de quarta-feira.



Há dois dias, o governo francês também autorizou o uso da vacina para pessoas de 65 a 75 anos com comorbidades.