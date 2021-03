A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu uma "investigação independente e objetiva" na região etíope de Tigré, depois de constatar violações que poderiam ser consideradas "crimes de guerra e contra a humanidade".



Em um comunicado, Bachelet cita "incidentes graves ocorridos em novembro do ano passado, como bombardeios indiscriminados nas cidades de Mekele, Humera e Adigrat, na região de Tigré, e graves violações e abusos, incluindo massacres em Aksum e em Dengelat, no centro de Tigré, por parte das Forças Armadas eritreias".



"São graves violações do direito internacional que podem representar crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos por múltiplos atores neste conflito", declarou.



Entre os atores estão as Forças Armadas etíopes e eritreias, a Frente de Libertação Popular de Tigré (TPLF) e várias milícias, segundo o comunicado.



Todo isto, de acordo com Bachelet, destaca a "necessidade de uma investigação objetiva e independente" sobre as informações.



Em novembro, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, prêmio Nobel da Paz em 2019, iniciou uma operação militar em Tigré para derrubar o partido governante na região (TPLF).



Alguns dias depois, ele anunciou a tomada de Mekele, capital regional, e o fim dos combates, sem baixas civis. Mas o anúncio foi prematuro.



Desde então foram revelados mais combates e descobertas mais atrocidades, que frequentemente envolveram soldados eritreus, o que contradiz o discurso oficial de Adis Abeba e Asmara, que negam a presença de eritreus em Tigré.



Na semana passada, a Anistia Internacional revelou que soldados eritreus mataram "centenas de civis".



Eritreia e Etiópia travaram entre 1998 e 2000 uma guerra que provocou dezenas de milhares de mortes. Na ocasião, a TPLF controlava o governo federal em Adis Abeba e até hoje é um grande inimigo do governo eritreu.