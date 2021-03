Agência reguladora da UE inicia revisão de vacina russa contra o coronavírus

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira (4) que iniciou uma revisão da vacina russa Sputnik V, meses após o imunizante ter sido aprovado pela primeira vez para uso na Rússia. Em comunicado, o regulador europeu explicou que a revisão se baseia em resultados de estudos em laboratórios e pesquisas com adultos, o que sugere que o produto pode ajudar na prevenção do coronavírus.



Apesar do ceticismo em relação à introdução apressada pela Rússia, que começou a vacinação de ter concluído os testes em estágio final, a vacina parece ser segura e eficaz. De acordo com um estudo publicado na revista Lancet, a Sputnik V foi cerca de 91% eficaz na prevenção de casos graves da covid-19.



A EMA não definiu uma data para quando seu grupo de especialistas pode se reunir para avaliar os estudos, mas a revisão contínua tem como objetivo acelerar o processo de autorização, o que normalmente pode levar vários meses. Fonte: Associated Press.