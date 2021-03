OMS registra aumento de contágios por covid-19 na Europa após semanas de queda

O número de novos casos de covid-19 aumentou novamente na Europa após seis semanas de redução, anunciou nesta quinta-feira direção regional da Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Na semana passada, os novos casos de covid-19 na Europa aumentaram 9%, superando por pouco um milhão. Isto acaba com uma redução promissora de seis semanas", afirmou o diretor para a Europa da OMS, Hans Kluge.



"Registramos um ressurgimento na Europa central e leste. Os novos casos também aumentam em vários países do oeste da Europa, onde os índices já eram elevados", completou.



A divisão Europa da OMS reúne mais de 50 países que vão até o centro da Ásia.



"Mais da metade de nossa região registra um número crescente de casos", disse Kluge.



Para o diretor da OMS no continente, os europeus devem recuperar os "instrumentos essenciais" de prevenção para lutar contra o vírus e suas variantes e acelerar a vacinação.



Dos 53 países que integram a região Europa da OMS, 45 já iniciaram a vacinação.



De acordo com dados compilados pela AFP, na União Europeia (UE, 27 países) 2,6% da população recebeu duas doses da vacina contra a covid-19 e 5,4% ao menos uma dose.